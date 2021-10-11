"Газпром" заявил, что продолжает продавать газ на своей платформе с поставкой в 2022 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Газпром экспорт" на своей электронной торговой платформе (ЭТП) на неделе с 11 по 15 октября вновь будет продавать газ в Европу с поставкой в III квартале 2022 года. Это следует из календаря торгов, размещенного на сайте компании.

Также "Газпром" будет продавать газ с поставкой в 2023 году.

В сентябре "Газпром экспорт" прекращал продавать газ с поставкой в III квартале 2022 года, но возобновил продажи по таким контрактам в понедельник на прошлой неделе. В тот же день было объявлено о начале заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2".

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке было реализовано порядка 27 млрд кубометров газа.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики с участием президента России Владимира Путина заявил о целесообразности поставок дополнительных объемов газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге (ЭТП "Газпрома") для того, чтобы помочь Европе преодолеть энергетический кризис. По его словам, хотя бы небольшие объемы поставок газа могли бы сбить спекулятивный эффект.