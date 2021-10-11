Цена мазута на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Биржевая цена топочного мазута по территориальному европейскому индексу выросла в ходе торгов в понедельник на 2%, превысив 28,2 тыс. рублей за тонну, и обновила исторический максимум, достигнутый 6 октября. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена мазута выросла за день на 2% и составила 28,26 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 6 октября - 28,04 тыс. тыс. рублей за тонну. Всего с начала октября рост стоимости мазута составил 6,9%.

Стоимость всех остальных видов топлива, представленных на бирже, также увеличилась. Так, цена бензина Аи-92 выросла на 0,1%, до 55,97 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,04%, до 57,81 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газа (СУГ) подорожали на 0,6%, до 43,27 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) - на 0,1%, до 53,06 тыс. рублей за тонну.

Цена летнего дизельного топлива выросла на 0,3%, до 50,83 тыс. рублей за тонну, зимнего дизеля - на 0,4%, до 53,76 тыс. рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизельного топлива также незначительно увеличилась - на 0,03%, до 51,92 тыс. рублей за тонну.