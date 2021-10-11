Доходы от экспорта нефти из России в январе - августе выросли на 36,5%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2021 г. увеличила экспорт нефти в стоимостном выражении на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $67,4 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта российской нефти за этот же период 2021 года сократился чуть более чем на 6,8% - до 150,6 млн тонн, что связано с ограничениями от сделки ОПЕК+.

Экспорт в августе к июлю вырос на 2,2% - до $9,8 млрд, а в натуральном выражении экспорт нефти увеличился на 3,7% - до 19,6 млн т.

Доходы компаний от экспорта СПГ

Доходы компаний Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в январе - августе 2021 года снизились на 12,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года - до $4,79 млрд.

Физический объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 1,4% и достиг 49,1 млн куб. м в сжиженном состоянии.

По информации источников ТАСС в отрасли, данные ФТС по экспорту СПГ имеют временной лаг приблизительно в три месяца.

В августе 2021 года, по данным ФТС, экспорт СПГ составил 4,6 млн куб. м в сжиженном состоянии, что на 49,4% ниже, чем в июле. Доходы от экспорта СПГ в августе уменьшились на 58% - до 440,4 млн долларов.

Об экспортерах

Экспорт СПГ из России осуществляют Sakhalin Energy и "Ямал СПГ".

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2" - занимается освоением Пильтун-Астохского и Лунского месторождений сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

"Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал).