Экспорт российского алюминия в августе упал на 90,9% к июлю

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Объем экспорта российского алюминия в денежном выражении в августе 2021 года сократился на 90,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $481,1 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В натуральном выражении экспорт алюминия снизился на 89,2% и достиг 235,8 тыс. тонн.

Объем экспорта российской рафинированной меди и необработанных медных сплавов в денежном выражении в августе сократился на 44,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $355,3 млн. В натуральном выражении экспорт товаров этой категории снизился на 31,6% и достиг 47,5 тыс. тонн.

Объем экспорта необработанного никеля из России в денежном выражении в августе увеличился в семь раз по сравнению с предыдущим месяцем и составил 187,9 млн долларов. В натуральном выражении экспорт никеля вырос в 6,7 раз и достиг 10,1 тыс. тонн.

Экспорт плоского проката

Объем экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали в денежном выражении в августе 2021 года сократился на 13,5% по сравнению с июлем и составил $775,5 млн.

В натуральном выражении экспорт проката уменьшился на 10,8%, до 777,9 тыс. тонн.

Экспорт полуфабрикатов из железа и нелегированной стали в денежном выражении в августе сократился на 72,2% по сравнению с предыдущим месяцем до $572,9 млн. В натуральном выражении экспорт этой категории товаров уменьшился на 74,4%, до 768,2 тыс. тонн.

С 1 августа России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Они будут действовать до 31 декабря. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.