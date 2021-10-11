Акимов не исключает IPO "Почты России" в будущем

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов не исключил проведение IPO (первичное публичное предложений акций) компании в будущем. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Я не исключаю этого в будущем и считаю, что в этом есть резон. Это меняет внутреннюю бизнес-архитектуру компании, потому что меняет мотивационную картину. Это меняет работу совета директоров и других органов управления, меняется система оценки успеха", - отметил он.

При этом гендиректор "Почты России" отметил, что в текущей стратегии компании проведение IPO не рассматривается. Он подчеркнул, что проведение IPO является решением акционера. "Его нет, оно пока не обсуждается, в повестке дня отсутствует", - добавил Акимов.