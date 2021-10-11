Минсельхоз заявил о радикальном снижении доли импортных виноматериалов в России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Доля импортных виноматериалов при производстве вина в России радикально снизилась после принятия закона о виноградарстве и виноделии, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиром Путиным о научно-техническом обеспечении АПК РФ.

"Еще одна подпрограмма направлена на развитие виноградарства. В прошлом году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, запрещает российским производителям вина использовать импортные виноматериалы. За прошедший период доля такого сырья радикально снизилась. Безусловно, это мощный стимул для развития отечественной селекции в данной сфере", - сказал Патрушев, докладывая о направлениях федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства.

Министр отметил, что новое направление ФНТП в перспективе позволит создать конкурентоспособные сорта винограда, усовершенствовать технологии получения посадочного материала и разработать эффективные методики возделывания для получения качественной продукции. По его словам, к 2025 году ежегодное производство саженцев отечественной селекции вырастет вдвое.

"Однако отмечу, что до достижения таких показателей необходимо продолжить господдержку закладки и ухода за виноградниками при использовании как отечественных, так и импортных саженцев. Это позволит не допустить снижения объемов производства винограда и российского вина", - добавил Патрушев.

Закон о виноградарстве и виноделии в действующей редакции предусматривает, что производители винограда могут получить субсидии только на закупку отечественного посадочного материала (а также на расходы на закладку виноградников, уход за ними, включая покупку оборудования).

Закон "О виноградарстве и виноделии" вступил в силу 26 июня 2020 года, а 2 июля 2021 года были приняты поправки в закон о госрегулировании алкогольной продукции, которые призваны унифицировать термины и определения, относящиеся к винодельческой продукции, а также требования к ней. Документ предусматривает запрет на использование импортного виноматериала при производстве российского вина, то есть российским теперь может называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.