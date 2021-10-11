Профицит внешней торговли России за девять месяцев вырос до $124,5 млрд

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - сентября 2021 года увеличился на почти 81% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $124,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $68,8 млрд.

ЦБ РФ считает, что рост профицита внешней торговли достигнут за счет роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых сырьевых рынках.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $58 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее.

В новость внесена правка (16:26 мск) - уточяется профицит внешней торговли РФ за январь - сентябрь ​​​2020 года, верно - $68,8 млрд.