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Профицит внешней торговли России за девять месяцев вырос до $124,5 млрд

По данным ЦБ, он увеличился на почти 81% по сравнению с показателем за январь - сентябрь 2020 года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам января - сентября 2021 года увеличился на почти 81% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $124,5 млрд. Об этом говорится в материалах Банка России.

По итогам отчетного периода 2020 года профицит внешней торговли РФ составлял $68,8 млрд.

ЦБ РФ считает, что рост профицита внешней торговли достигнут за счет роста экспорта товаров в натуральном выражении и благоприятной ценовой конъюнктуре на мировых сырьевых рынках.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $58 млрд, что на 48% больше, чем годом ранее.

В новость внесена правка (16:26 мск) - уточяется профицит внешней торговли РФ за январь - сентябрь ​​​2020 года, верно - $68,8 млрд.

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