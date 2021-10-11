Акимов считает, что в России будет развиваться почтоматный сегмент

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Генеральный директор "Почты России" Максим Акимов видит перспективы развития почтоматного сегмента. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

"Привычка людей покупать онлайн никуда не денется, но она мигрирует в бесконтактную доставку: либо доставку до двери, либо в почтоматный сегмент. Поэтому он будет, с моей точки зрения, расцветать. Это подъезд, это автономные устройства во дворе, которые потребляют электроэнергию на запредельно низком уровне, это передвижной мобильный почтомат, который по сложноалгоритмизируемому маршруту передвигаются между районами", - считает он.

Кроме того, это может быть автоматическая станция выдачи и загрузки посылок, необходимая для того, чтобы люди могли автоматически отправлять посылки с измерением и получением весовых и объемных параметров, а также быстро получать их с полок с помощью мобильного устройства. "Мы в настоящее время тестируем такую вещь. Думаем, что постараемся поставить эту новинку в серию, такой мини-складомат для отделений почтовой связи, могут быть мобильные почтоматы, которые будут в том числе на автономной движущейся платформе", - добавил гендиректор "Почты России".

Акимов отметил, что такая линейка бесконтактной доставки в некоторой части сможет заменить курьеров.

В августе Почта России" начала выдавать заказы из интернет-магазинов через почтоматы. К ноябрю компания планирует закончить установку и подключение 5 тыс. собственных почтоматов.