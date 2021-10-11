"Новатэк" за девять месяцев нарастил добычу природного газа на 4,2%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Новатэк" нарастил добычу природного газа январе - сентябре 2021 г. на 4,2%, до 59,11 млрд куб. м. В третьем квартале этот показатель снизился на 0,7% и составил 19 млрд куб.м, сообщает компания.

За девять месяцев 2021 года добыча углеводородов составила 464,3 млн баррелей нефтяного эквивалента. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года добыча углеводородов выросла на 18,4 млн или на 4,1%.

В третьем же квартале добыча углеводородов снизилась на 0,5% и составила 149,5 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча жидких углеводородов в январе - сентябре выросла на 2,9% и составила 9,25 млн тонн.

В третьем квартале 2021 года в России было реализовано 14,87 млрд куб. м природного газа, что на 3,6% больше аналогичного показателя за третий квартал 2020 года. Объем реализации СПГ на международных рынках составил 1,71 млрд куб. м, снизившись на 22,3%.

"Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "Новатэк", и при этом отмечено увеличение доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам", - заметили в компании.