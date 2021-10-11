Эксперты: для развития креативной индустрии необходимы профильные финпродукты

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Профильные финансовые продукты необходимы, чтобы креативный сектор экономики в России развивался. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные ТАСС, комментируя положение новой концепции развития творческих индустрий в России от федеральных властей.

В сентябре этого года председатель правительства Михаил Мишустин впервые утвердил концепцию развития творческих (креативных) индустрий в России до 2030 года. Министерство культуры должно разработать проект плана по реализации документа и представить его в правительство до 1 марта 2022 года.

Цель концепции - развитие национальной креативной экономики, основанной на человеческом капитале и историко-культурном наследии народов страны. Чтобы ее достичь, нужно, в частности, проанализировать и систематизировать действующие на всех уровнях меры поддержки творческих индустрий, определить самые продуктивные решения и пробелы в таких мерах.

Комментируя документ, Мишустин уточнил, что в планах - создать "эффективный механизм защиты интеллектуальных прав". Креативные индустрии критически зависят от защищенности и эффективности управления интеллектуальной собственностью, говорится в концепции. Однако действующие режимы оборота интеллектуальных прав, госрегистрации сделок с ними и механизмы их защиты "не позволяют многократно увеличить количество оборачиваемых результатов".

Профильные продукты поддержки

Говоря об авторстве, генеральный директор INPRO.digital [Digital-агентство], член генсовета "Деловой России" Виталий Арбузов выразил надежду, что концепция позволит создать новые продукты с привлечением интеллектуальной собственности.

"Среди глобальных целей, которые должны преследоваться в концепции, должно быть увеличение доли креативных бизнес-проектов. Однако произойдет это только после того, как будут введены специальные налоговые льготы для регистрации результатов интеллектуальной собственности", - сказал он.

Его мнение поддерживает и общественный уполномоченный по культуре и креативной индустрии, член московского регионального отделения "Деловой России" Мария Ольшанская. Она добавила, что вопрос с источниками финансирования и инвестиций для российских предпринимателей из креативных индустрий стоит достаточно остро. Ведь у каждого типа бизнеса индивидуальные параметры для развития и во многом им "недоступны стандартные финансовые продукты". Ольшанская выразила пожелание, чтобы к разработке проекта плана приобщили профессиональное сообщество из всех сфер креативной индустрии, а не только подведомственные организации.

По мнению основателя рекламного агентства "Твой выбор" Алексея Мостовщикова, сегодня банки "весьма неохотно" выдают кредиты так называемому креативному бизнесу.

"Банки весьма неохотно выдают кредиты под залог интеллектуальной собственности, даже если имеются все патенты и стоимость подтверждена", - пояснил Мостовщиков.

Определить правила игры

Концепция относит к креативным индустриям те сферы деятельности, где предприниматели в процессе творческой и культурной активности, а также распоряжаясь интеллектуальной собственностью "производят товары и услуги, обладающие экономической ценностью".

По мнению общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере организации культурно-массовых мероприятий Ольги Шпигальских, необходимо определить, кто официально будет относиться к сфере креативных индустрий, а также установить "четкий и понятный механизм взаимодействия" каждой сферы бизнеса из индустрии с государством как в спокойное время, так и в период жестких ограничений.

"Нет сегодня четких, понятных и стабильных правил регулирования отрасли: в каких-то субъектах РФ вводятся излишние ограничения, в каких-то нашу креативную отрасль попросту дискриминируют, разрешая работать только театрам (госсектор), но не концертам (негосударственный сектор)", - отметила общественный омбудсмен.

Глава проекта Общероссийского народного фронта "Россия здесь" Любовь Солдаткина добавила, что понятие "креативного кластера" в концепции не подразумевает функциональную и технологическую взаимосвязь между резидентами. Поэтому есть риск превращения кластеров в "объекты сдачи креативных помещений в аренду", уточнила она.

Согласно концепции, креативный кластер - это взаимосвязанные организации и предприятия, размещенные на территории компактно расположенных объектов недвижимости. Такие кластеры под единым брендом развивает управляющая компания, они объединяют резидентов (арендаторов) из секторов креативных индустрий, субъектов творческого предпринимательства в целом, имеют нужную инфраструктуру для творческой и (или) предпринимательской деятельности, "являются центром для создателей и потребителей творческого продукта и позитивно воздействуют на территорию своего присутствия", говорится в документе.

"В связи с тем, что не каждый регион обладает на сегодня достаточными мощностями для развертывания креативной экономики, то можно ввести понятие "креативное пространство", которое представляет собой некое территориально ограниченное пространство, имеющее особый режим налогообложения, сниженную арендную плату, регламенты использования государственного имущества для того, чтобы сформировать сообщество креативных предпринимателей, которое в дальнейшем можно будет консолидировать в привязке к производству в определенных сферах креативных индустрий", - резюмировала Солдаткина.