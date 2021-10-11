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Жители более 1 340 населенных пунктов Дагестана получат доступ в интернет в 2021 году

Всего в рамках проекта с 2019 года к интернету в республике были подключены 3 144 социально значимых учреждения

МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Жители 1 343 населенных пунктов Дагестана, в том числе находящихся в труднодоступных территориях, будут обеспечены услугами связи и доступом к интернету в 2021 году в рамках реализации регионального проекта "Информационная инфраструктура", сообщили в понедельник в пресс-службе Минцифры республики.

"В текущем году реализация проекта ("Информационная инфраструктура" - прим. ТАСС) на территории Республики Дагестан завершается. Жителям 1 343 населенных пунктов, в том числе отдаленных и труднодоступных, будет предоставлена возможность пользоваться современными услугами связи", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, всего в рамках проекта с 2019 года к интернету в республике были подключены 3 144 социально значимых учреждения, в том числе 1 404 школы, 988 фельдшерско-акушерских пунктов, а также 688 помещений, в которых размещены органы местного самоуправления.

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