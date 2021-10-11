{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Энергетический кризис в Европе

Цена на газ в Европе вновь опустилась почти до $1000 за 1 тыс. куб. м

Это произошло после роста в течение дня до $1123

ТАСС, 11 октября. Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь опустилась в район $1000 за 1 тыс. куб. м после роста в течение дня до $1123, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов установилась на уровне $1013 за 1 тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.

Теги
Энергетический кризис в Европе
Налоговая служба Швейцарии передала в 70 стран данные о счетах их граждан
Швейцарские налоговики направили государствам-партнерам "информацию о примерно 3,3 млн счетов и получили от них сведения о примерно 2,1 млн счетов"
Читать полностью