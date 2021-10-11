Цена на газ в Европе вновь опустилась почти до $1000 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 11 октября. Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE в понедельник вновь опустилась в район $1000 за 1 тыс. куб. м после роста в течение дня до $1123, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов установилась на уровне $1013 за 1 тыс. куб. м.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.