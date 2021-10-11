МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до девятилетнего максимума. Об этом сообщает аналитическая компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных российских портах на прошлой неделе выросли на $6, до $312/т FOB (продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки - прим. ТАСС). Это рекордный уровень с августа 2012 года. Рост поддержан ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что рублевый рынок был в целом стабилен. Средние цены на пшеницу 3-го класса выросли на 25 руб., до 15 тыс. 25 руб. за тонну, 4-го класса - остались на уровне 15 тыс. руб., а 5-го класса - на 14 тыс. 375 руб. за тонну. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах снизились до 16 000-16 600 руб. за тонну с 16 тыс. 200-16 тыс. 700 руб. за тонну неделей ранее. Спрос в портах относительно слабый, трейдеры говорят об ограниченных форвардных продажах, сильном рубле и дальнейшем повышении экспортной пошлины.

"В целом, активность на рынке зерна низкая. Сельхозпроизводители продали часть своего урожая, чтобы освободить склады и пополнить оборотные средства, часть переработчиков пополнила запасы. Сельхозпроизводители в настоящее время заняты сбором урожая поздних культур и севом озимых культур и снова снизили темпы продаж", - считают аналитики. Краткосрочно эксперты "Совэкон" ожидают относительно стабильной ситуации на российском рынке пшеницы.