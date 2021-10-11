"Почта России" вправе разместить дополнительно 300 млн бездокументарных акций

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о праве "Почты России" разместить дополнительно 300 млн обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 300 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая на общую номинальную стоимость 300 000 000 000 рублей, предоставляющих после их размещения те же права, что и обыкновенные акции, размещенные при учреждении", - говорится в документе.

В конце сентября "Почта России" сообщала об определении единственным акционером компании - Российской Федерацией - количества объявленных акций компании в размере 300 млн обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Кроме того, государство одобрило увеличение уставного капитала почтового оператора на 200 млрд рублей за счет допэмиссии. Средства будут направлены в том числе на модернизацию отделений.