Эксперты: выручка рынка платежей в мире к 2030 году может увеличиться до $2,9 трлн

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выручка рынка платежей в мире к 2030 году может увеличиться до $2,9 трлн, что почти в два раза больше, чем в 2020 году, а Россия сможет укрепить глобальное лидерство. Об этом говорится в пресс-релизе консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) о новом отчете BCG "Глобальный рынок платежных услуг 2021: ставки на рост".

"В 2020 году выручка глобального рынка платежей сократилась лишь на 2,5% по сравнению с 2019 года и составила $1,5 трлн. К 2030 году она может достичь $2,9 трлн", - сообщается в документе.

По словам главы экспертной практики BCG по цифровым технологиям в России и СНГ Макса Хаузера, которые приводит пресс-служба, если в 2010 году Россия была одной из стран мира с самыми низкими показателями карточных транзакций на душу населения, отставая от мирового лидера Норвегии в 40 раз, то спустя 10 лет Россия сократила этот отставание в полтора. "Мы ожидаем, что в следующие 10 лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира - США, Великобританию, Германию - что позволит России укрепить глобальное лидерство", - отметил он, комментируя ситуацию на российском рынке платежей.

По словам Хаузера, CAGR (средний годовой темп роста) карточных платежей в России составит примерно 12% для количества транзакций и 9% для суммы платежей, самый быстрый рост на уровне инструментов покажут дебетовые карты. Ожидается, что доход от продажи карт вырастет на 9% в 2020-2030 годах, прямой дебет на 6% и переводы на 4%.

По данным отчета, рост выручки в ближайшие пять лет, вероятно, будет отмечен во всех регионах. Ожидается, что в 2020-2025 годах Азиатско-Тихоокеанский регион сохранит лидирующие позиции, демонстрируя годовой рост выручки (CAGR) на уровне 8,8%. За ним следуют Латинская Америка (8,3%), Ближний Восток и Африка (6,9%), Северная Америка (5,8%) и Европа (5,3%).

Глобальные тренды

Авторы отчета указали ряд глобальных трендов, которые, вероятно, будут доминировать в секторе платежей в ближайшие несколько лет. Например, цифровые экосистемы и специализированные программные решения будут играть все более важную роль в этой отрасли, когда на рынок выйдут поставщики интегрированного программного обеспечения, технологические гиганты и финансово-технологические компании, а банки будут демонстрировать большую вовлеченность.

Торговый эквайринг сохранит самые высокие темпы роста во всем секторе платежей. Ожидается, что за ближайшие пять лет его средние годовые темпы роста (CAGR) вернутся к уровню 11,3%, что приближается к средним допандемийным показателям в 11,8% в период с 2015 по 2019 год. Авторы отчета полагают, что в 2020-2025 годах выручка эмитентов может увеличиться на 7,6%, а платежных сетей - на 11,4%, что приближается к средним годовым темпам роста (CAGR) в 9,4% и 11,2% соответственно, наблюдавшимся в пятилетний период до начала пандемии. Ожидается быстрое восстановление пула выручки от корпоративных платежей с темпами роста на уровне 6,6% до 2025 года.

В настоящее время ожидается подъем новой волны финансово-технологических компаний, специализирующихся на криптовалютных платежах и децентрализованном финансировании.