Премьер Канады поздравил Дэвида Карда с присуждением ему премии по экономике памяти Нобеля

"Сегодня (11 октября) я присоединяюсь к канадцам и международному экономическому сообществу, поздравляющим доктора Дэвида Карда с присуждением ему премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля, известной также как Нобелевская премия в области экономики, за его важный вклад в экономику труда", - говорится в заявлении главы канадского правительства. Трюдо подчеркнул, что работа Карда "бросила вызов существующим представлениям" в области причинно-следственной связи между занятостью и заработной платой и "значительно повысила наше понимание рынка труда за последние несколько десятилетий".

Дэвид Кард в понедельник не ответил на запрос ТАСС с просьбой прокомментировать присуждение ему и его коллегам престижной награды.

В понедельник премия Госбанка Швеции памяти Альфреда Нобеля была разделена между канадско-американским экономистом Дэвидом Кардом (профессор Калифорнийского университета в Беркли) и исследователями из США Джошуа Ангристом и Гвидо Имбенсом. Карду награда вручена "за его эмпирический вклад в экономику труда". Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Лауреаты этого года представили новые взгляды на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии экономических процессов можно сделать экспериментальным путем. Ученые показали, что с помощью экспериментов можно выявить крайне важные для социальных наук причины и следствия, в частности влияние иммиграции на уровень оплаты и занятости или продолжительного образования на будущий доход.