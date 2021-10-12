Роскачество определило лучшие приложения для доставки продуктов по функционалу и удобству

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Эксперты Роскачества назвали лучшими мобильными приложениями для доставки продуктов по функциональности, информационной безопасности и удобству "ВкусВилл", Ozon, "Перекресток" и "Сбер" на Android, а также "ВкусВилл", Ozon и "Перекресток" на iOS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскачества.

"Роскачество исследовало 28 приложений: 14 для Android и столько же для iOS. Испытания проводились по 180 критериям. Также проводился дополнительный тест приложений на безопасность с использованием специализированного ПО. В результате были проверены все ключевые функции, оценены удобство, информационная безопасность, производительность и надежность приложений доставки продуктов. Лучшими по совокупности всех критериев признаны приложения "ВкусВилл", Ozon, "Перекресток" и "Сбер" на Android, "ВкусВилл", Ozon и "Перекресток" на iOS", - отметили в Роскачестве.

При этом наиболее функциональными приложениями для доставки продуктов на iOS и Android названы "ВкусВилл", Ozon и "Перекресток", самыми удобными - "ВкусВилл", Metro и "Мой Ашан" для Android, а также "ВкусВилл", "Мой "Ашан" и "Яндекс.Еда" для iOS.

Критерии оценки

"Во время исследования специалисты использовали приложения как рядовые пользователи: искали продукты из стандартной потребительской корзины, используя фильтры, просматривали карточки товаров, собирали и оформляли заказ, ожидали доставку и анализировали функциональность приложений на каждом этапе этого процесса. Ассортимент и качество доставляемых продуктов, а также сервис самой доставки в ходе исследования не оценивались", - пояснили в организации со ссылкой на менеджера проектов центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова.

По данным Роскачества, у 57% приложений нет возможности зарегистрироваться через уже имеющиеся аккаунты в соцсетях или сторонних сервисах. В то время как аутентификация с помощью номера телефона реализована у всех. Полноценная регистрация с помощью почтового аккаунта есть у "Яндекс.Еды", "Яндекс.Лавки" и Ozon.

Ключевой группой критериев функциональности стал поиск. Наряду с поиском вручную через поисковую строку эксперты оценили наличие голосового ввода (только у "Ленты онлайн"), подсказок ранее введенных запросов (есть у 25% приложений) и релевантных подсказок при вводе поискового запроса (есть у Ozon Express и Metro).

По данным Роскачества, полнота способов оплаты реализована у "Яндекс.Лавки" и "ВкусВилла". Самая ограниченная функциональность оплаты у "Мой "Ашан" и Metro, где нет возможности привязать несколько карт или использовать альтернативный способ оплаты. Оплата картой курьеру или наличными есть только "ВкусВилла" и Ozon Express, у Metro также есть опция оплаты только наличными.

Большинство приложений показали высокие результаты по критериям безопасности, все передают персональные данные в зашифрованном виде. По информационной безопасности наилучший результат показало приложение "Мой "Ашан".

Кроме того, эксперты отмечают, что более половины приложений для доставки продуктов (54%) недостаточно адаптированы для людей с ограниченными возможностями; 61% не имеет отзывов и рейтингов в карточках товаров; 32% приложений на Android запрашивают у пользователей избыточный доступ.

В Роскачестве подчеркнули, что нерекомендуемых к использованию приложений в рамках рейтинга нет.

В дальнейшем Роскачество планирует проверить качество продуктов питания, которые потребители заказывают онлайн.