Альфа-банк профинансирует развитие туризма, строительства и АПК в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с Альфа-банком, благодаря которому в регионе планируется реализовать проекты по развитию туристической инфраструктуры, льготному кредитованию агропромышленного комплекса, поддержке малого и среднего предпринимательства и жилищному строительству, сообщил журналистам во вторник по итогам подписания соглашения первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

"Предполагается, что это десятки миллиардов рублей. <...> [Планируется реализовать] проекты, связанные с туризмом, это проекты, связанные с промышленностью, с дорожной инфраструктурой и так далее. Мы сейчас вынуждены быть всеядными, мы не можем говорить, что вот этот нам нравится сектор, а вот этот нам не нравится, мы туда не пойдем, мы рассматриваем все проекты, в том числе инфраструктурные", - сказал Сысуев.

В свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что среди других направлений сотрудничества - льготное кредитование агропромышленного комплекса региона, поддержка МСП и финансирование жилищного строительства. "Кредитование, рефинансирование туристических проектов по созданию и развитию туристической инфраструктуры, базы отдыха, санатории, музейные объекты и так далее, направление поддержки малого и среднего бизнеса, используя ресурсы нашего центра "Мой бизнес". Конечно же, мы заинтересованы в дальнейшем финансировании нашего жилищного строительства, тем более мы стоим на пороге запуска нового инструмента, такого как комплексное развитие территорий, то есть крупные массивы, которые в течение многих лет будут осваиваться застройщиками и ряд других направлений", - резюмировал он.

О банке

В пресс-службе Альфа-банка ТАСС уточнили, что сегодня в регионе реализуются проекты на сумму 7,2 млрд рублей, рассматривается несколько сделок с потенциалом в 9 млрд рублей. "Альфа-банк также включился в реализацию программы льготного кредитования проектов по развитию туризма на территории Новосибирской области в рамках постановления правительства России (№141 от 09.02.2021 г.). Подписан первый проект на 1 млрд рублей, и рассматривается ряд проектов с объемом инвестиций порядка 2 млрд рублей. До конца года в рамках соглашения Альфа-банк запланировал поддержку бюджетных организаций Новосибирской области в размере 6 млн рублей, а на конец года сумма поддержки составит 12 млн рублей", - добавили в пресс-службе.

Альфа-банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам первого полугодия 2019 года, согласно данным финансовой отчетности, совокупные активы Банковской группы "Альфа-банк", куда входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние финансовые компании, составили $52,1 млрд, совокупный кредитный портфель - $34,7 млрд, совокупный капитал - $7,7 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие 2019 года составила $249 млн.