Первый бесплатный курс по открытию частных детских садов начался во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 12 октября. /ТАСС/. Образовательный курс по открытию частных детских садов впервые открылся для предпринимателей во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Мой бизнес".

"В Приморье стартовал курс по открытию частного детского сада. 55 участников во Владивостоке и Артеме изучат основы этого бизнеса и посетят действующие детские сады. 23 ноября в центре "Мой бизнес" пройдет защита проектов, победители которой получат денежные гранты", - сообщили в пресс-службе.

В курс входит пошаговая инструкция по открытию дошкольных учреждений, обучение будет полезно тем, кто планирует открыть детский сад, и тем, кто планирует расширять уже существующий бизнес. Обучение продлится 1,5 месяца в очном и дистанционном форматах. Авторы пяти лучших проектов по итогам курса получат денежные гранты - 300 тыс. рублей на покупку оборудования и материалов для детского сада. Подобная программа уже проходила в 2020 году в Уссурийске, и пять ее участников успешно расширили свое дело.

"Тема установочного занятия - правовые основы бизнеса в сфере дошкольного образования. Это заключение договоров с клиентами и обслуживающими организациями. <…> По моему опыту юристы, которые никогда не работали с дошкольным образованием, зачастую затрудняются составить клиентский договор для детского сада. Для этого им нужно хорошо знать закон "Об образовании в Российской Федерации", - сказала руководитель курса, председатель Приморской ассоциации дошкольных и школьных образовательных организаций Юлия Агапова.

Генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров отметил, что в центре поддерживают социальных предпринимателей не только образовательными мероприятиями, но и выдачей льготных кредитов под 1%. "Но главное, что получают предприниматели на курсе, это возможность влиться в соответствующее сообщество. Вместе они могут обсуждать свои проблемы и выносить их на уровень государства, а мы будем на это реагировать", - сказал Никифоров.

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и социального бизнеса является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.