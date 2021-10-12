Татарстан в 2021 году снизит экспорт продукции АПК до $250 млн из-за засухи

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Татарстана в 2021 году снизят экспорт своей продукции до $250 млн. В прошлом году этот показатель достигал почти $290 млн, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

"У нас сегодня экспорта зерна практически нет. Мы, наоборот, зерно закупаем в республику. Потому что нехватка <…>. Мы в прошлом году сделали практически $290 млн, реализовали на эту сумму [продукцию АПК - прим. ТАСС]. В этом году, наверное, в пределах $250 млн", - сказал Зяббаров.

Такое падение, по словам министра, произошло исключительно из-за засухи.

В феврале на коллегии министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров сообщал, что в 2021 году необходимо выполнить план по экспорту продукции АПК в объеме $320 млн. По итогам 2020 года в республике собрано более 5,5 млн тонн зерновых - это рекордный показатель за последние 12 лет. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям составила 263,4 млрд рублей, индекс производства - 104%. Пищевой продукции отгружено в объеме 229,5 млрд рублей. Удельный вес сельскохозяйственной отрасли с учетом пищевой промышленности в общем объеме валового регионального продукта составляет 18%.