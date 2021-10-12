"Яндекс" запустил сервис бесконтактных чаевых с возможностью кешбэка

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/ "Яндекс" запустил сервис бесконтактных чаевых с возможностью 10-процентного кешбэка, говорится в сообщении компании.

"Пользователи смогут быстро оставить чаевые бесконтактным способом с помощью нового сервиса "Яндекс.Чаевые". Он создан на основе сервиса "Чаевые просто", который весной этого года стал частью "Яндекса", - отмечается в сообщении.

Чтобы оставить деньги с помощью "Яндекс.Чаевых", пользователь может отсканировать телефоном QR-код на счете, карточке официанта или мастера или табличке на столе. Затем гость переходит по ссылке, указывает сумму или процент чаевых от чека и отправляет денежный перевод. Для оплаты не потребуется вводить номер банковской карты - перевод можно провести с помощью Yandex Pay, Apple Pay или Google Pay. Пользователи смогут получить 10-процентный кешбэк баллами от суммы чаевых в "Яндекс Плюсе".

По данным компании, 40% гостей ресторанов уже перешли на чаевые с помощью QR-кодов. О каждом новом поступлении денег приложение сообщает в пуш-уведомлении ресторану или официанту, для которых в "Яндекс.Чаевых" нет комиссии за использование функционала сервиса. Для бизнеса стала доступна статистика по переводам чаевых и отзывы посетителей, интеграция QR-кодов в чеки, макеты табличек и наклеек для столов, добавляется в сообщении.

"Яндекс.Еда" - сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов, оперирует в более чем 170 городах России, Казахстана, а также в Белоруссии.