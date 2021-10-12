МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Национальный союз производителей молока "Союзмолоко" отмечает рост себестоимости производства молочной продукции в России, связанный с девальвацией рубля, повышением цен на корма и минеральные удобрения, а также другими факторами. Об этом предупреждают эксперты "Союзмолока", направившие в Минпромторг аналитические материалы.

"В 2020-2021 годах хозяйства и предприятия молочной отрасли столкнулись с серьезными экономическими сложностями, которые повлекли значительный рост себестоимости производства и переработки молока. Этому способствовала девальвация рубля и последовавшее удорожание импортозависимых статей затрат, а также ряд конъюнктурных факторов, таких как существенное повышение цен на белковые корма и рост цен на минеральные удобрения, которые приобретаются производителями молока в рамках процессов кормопроизводства, удорожание других статей затрат (стоимость привлекаемых трудовых ресурсов, тарифы на электроэнергию, удорожание упаковки и прочие)", - говорится в документе.

По данным автора письма, рост операционной себестоимости производства молока в 2021 году в сырьевом секторе в сравнении с предпандемийным уровнем составил 28%, в перерабатывающем - от 14-16% до 31%, в том числе за период с середины 2020 года до середины 2021 года себестоимость производства сырого молока выросла на 18,5%, производства молочной продукции - от 10-12% до 27%. Как отметили в союзе, повышение себестоимости производства и переработки молока не было компенсировано эквивалентным повышением цен реализации ни в сырьевом, ни в перерабатывающем секторах, в связи с чем многие предприятия отрасли столкнулись с существенным снижением уровня доходности производства и переработки молока, а в ряде случаев деятельность стала убыточной. "Однако за счет снижения доходности не во всех случаях оказалось возможным компенсировать рост себестоимости, в результате чего ряд производителей были вынуждены остановить деятельность", - отмечается в письме.

Прогнозы

Союз также отметил, что в среднесрочной перспективе динамика цен на молочную продукцию может быть обусловлена отложенным влиянием факторов роста себестоимости ее производства в 2020-2021 годах, а также растущей стоимостью импортных поставок молочной продукции (доля импорта составляет около 16%). "Просим принять во внимание прилагаемые информационно-аналитические материалы и учитывать фактор серьезного повышения себестоимости производства молочной продукции союза и при анализе ценообразования на рынке продовольственных товаров", - заключается в письме союза, направленном в Минпромторг (копия есть в распоряжении ТАСС). О том, что гендиректор "Союзмолока" направил заместителю главы Минпромторга Виктору Евтухову и руководителю ФАС Максиму Шаскольскому информацию о росте себестоимости молочной продукции, 12 октября 2021 года написала газета "Коммерсантъ".