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Сессия "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере". Видеотрансляция

В рамках мероприятия выступают замминистра энергетики Петр Бобылев, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин и другие

Российская энергетическая неделя

В рамках деловой программы Российской энергетической недели проходит сессия "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры".

Модератором мероприятия выступает профессор факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Сиваев.

На сессии выступают заместитель министра энергетики Петр Бобылев, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин, заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и другие.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. Форум поделен на тематические блоки: "Климатическая повестка", "Экономика и рынок: новые сценарии", "Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков", "Кадровый потенциал ТЭК", "Новые технологические решения" и "Новая регуляторика в энергетике".

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РоссияРоссийская энергетическая неделя - 2021
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