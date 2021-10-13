Сессия "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере". Видеотрансляция

Российская энергетическая неделя
В рамках деловой программы Российской энергетической недели проходит сессия "Энергетический переход в жилищно-коммунальной сфере и господдержка программ обновления коммунальной инфраструктуры".
Модератором мероприятия выступает профессор факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Сиваев.
На сессии выступают заместитель министра энергетики Петр Бобылев, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин, заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко и другие.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. Форум поделен на тематические блоки: "Климатическая повестка", "Экономика и рынок: новые сценарии", "Диалог международных энергетических организаций: прогнозы развития энергетики и глобальных рынков", "Кадровый потенциал ТЭК", "Новые технологические решения" и "Новая регуляторика в энергетике".