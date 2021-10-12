Восемь горнолыжных трасс четырех типов сложности построят на курорте "Эльбрус"

ТАСС, 12 октября. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство восьми горнолыжных трасс четырех типов сложности на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус". Об этом сообщается на сайте ФАУ "Главгосэкспертиза России".

"Главгосэкспертиза России уже выдавала положительные заключения по итогам рассмотрения проектов строительства двух пассажирских канатных дорог. На этот раз эксперты изучили проект строительства восьми новых горнолыжных трасс. Работы пройдут в два этапа. На первом построят две "красные" трассы ЕР5 и ЕР14, а также самую длинную - "синюю" трассу ЕР4 протяженностью 1 548,5 м", - говорится в сообщении.

На втором этапе планируется прокладка еще пяти трасс. Так, одна из них, ЕР12, длиной 1 366,79 м будет относиться к высокой "черной" категории сложности. Трассы ЕР11 и ЕР11.2, длиной 347,34 и 1 119,51 м соответственно, сделают "красными". Длина простой "синей" трассы ЕР8 составит 452,06 м, а "зеленой" - пологой и широкой трассы ЕР7 для начинающих - 158,09 м.

Согласно проекту, на лавиноопасных участках установят снегоудерживающие барьеры. Финансирование планируется осуществлять за счет средств АО "Курорты Северного Кавказа". Проектную документацию подготовило ООО "Мегаполис".

Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. На сегодняшний день всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Эльбрус" предлагает горнолыжникам 15,4 км трасс и семь подъемников (три из них - гондольного типа). В 2019 году на курорте отдохнули более 424 тыс. человек. Как сообщалось ранее, турпоток к подножию Эльбруса планируется довести до 1 млн человека в год. На развитие горнолыжного курорта до 2023 года предусмотрели 8,6 млрд рублей.

В 2015 году на курорте построили третью очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3 847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5 642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах. Впервые канатная дорога начала работать здесь 50 лет назад - в январе 1970 года.