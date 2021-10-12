РЭО в 2021 году окажет господдержку мусорной отрасли в 11 регионах на 6,5 млрд руб.

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) в 2021 году окажет государственную поддержку создания отрасли управления отходами 11 регионам на сумму 6,5 млрд рублей. Однако отрасль не готова к инвестициям, уровень проработки проектов невысокий, сообщил во вторник глава РЭО Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

"С начала 2021 года мы были готовы оказывать меры поддержки. В 2021 году мы окажем их 11 субъектам на сумму около 6,5 млрд рублей. Собираем по крупицам - проектов нет. 80% проектов, которые финансируем в 2021 году, должны в этом же году пройти экологическую и государственную строительную экспертизы. Состояние и качество предоставляемых нам документов я даже комментировать не буду - это конструктор, который приходится докручивать усилиями многих ведомств. Отрасль не готова к инвестициям", - сказал Буцаев.

По его словам, заявки на инвестиции в РЭО прислала треть регионов, однако уровень проработки заявок невысокий: нет не только разрешительной документации, но и проектных решений.

"У нас готовых проектов из 13, которые готовы были к тому, чтобы получить деньги сразу, было два, из Московской области. Мы их, собственно говоря, и отфинансировали. Мне бы очень хотелось, чтобы проекты в Ленинградской области были тоже готовы. А еще лучше, если бы проекты Дальнего Востока тоже приходили с готовой документацией", - добавил Буцаев.

В этой связи РЭО предлагает новый механизм финансирования проектов через концессии, который уже опробовали в Ханты-Мансийском автономном округе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Ее призвали сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.