Подкомиссия по регулированию поддержала продление квоты на ввоз сахара до конца года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза о продлении действующей квоты об освобождении от уплаты таможенной пошлины на ввоз белого сахара до 31 декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития (МЭР) со ссылкой на главу министерства Максима Решетникова.

"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ продлить действующую льготу на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. <…> В настоящее время пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну. Предельный объем ввоза для России сохранится в размере 350 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что данная мера направлена на поддержание стабильных цен на сахар на внутреннем рынке. Ранее введенная тарифная льгота позволила сохранить предприятиям, осуществляющим переработку сахара-сырца, около 1 млрд рублей, уточнили в МЭР.

Подкомиссия также поддержала инициативу о бессрочном продлении нулевой ввозной пошлины на лом драгоценных металлов, действие которой ограничено 31 декабря 2022 года. В пресс-службе МЭР сообщили, что данное решение, принимаемое в ответ на обращения российских предприятий, позволит снизить затраты на импорт иностранного вторсырья, заполнить производственные мощности и эффективно конкурировать с зарубежными компаниями. Кроме того, комиссия приняла решение о продлении срока действия нулевой ставки ввозной пошлины на терефталевую кислоту до конца 2023 года, а также планирует бессрочно обнулить ввозную пошлину на медный кек, уточняется в пресс-релизе.

"Одновременно подкомиссия предложила повысить с нуля до 3-5% ввозные пошлины на отдельные виды бытовых и промышленных электрогенераторных установок. Эта мера направлена на повышение конкурентоспособности российских предприятий и создание благоприятных условий для долгосрочного развития отрасли, а также увеличение объемов выпускаемой продукции. Повышение пошлин будет способствовать устранению неполной загрузки производственных мощностей отрасли", - говорится в сообщении.