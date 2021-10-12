Минфин разработал законопроект о долевом накопительном страховании жизни

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разработал законопроект, который вводит понятие долевого страхования жизни, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков в ходе выступления на Международной конференции по внедрению ESG-принципов в страховой индустрии "ESG-Insur 2021".

"Законопроект, который мы сейчас разработали и разослали всем на получение позиции, вводит такое понятие, как долевое страхование жизни. Мы считаем, что такой продукт, как долевое страхование жизни, может стать заменой продуктам ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) и НСЖ (накопительное страхование жизни), которые, как мы видели, продолжают продаваться недобросовестно клиентам", - сказал Чебесков.

Он отметил, что, согласно законопроекту, долевое страхование жизни должно заменить "текущие практики инвестиционных страховых продуктов".

"Та практика, которая сложилась сейчас с точки зрения продажи ИСЖ и НСЖ является довольно печальной, потому что мы видим в развитии рынка страхования жизни огромный потенциал", - подчеркнул Чебесков.

Долевое страхование жизни представляет собой вид накопительного страхования жизни с инвестиционной составляющей.