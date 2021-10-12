Авиакомпании России в сентябре увеличили перевозки на 40%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российские авиакомпании в сентябре 2021 года увеличили перевозки пассажиров на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, до 12,3 млн человек. Об этом журналистам сообщил глава Минтранса Виталий Савельев, его слова передала пресс-служба.

"В сентябре российские авиакомпании перевезли 12,3 млн пассажиров. Это почти на 40% больше, чем в сентябре 2020 года, когда перелеты были существенно ограничены из-за COVID-19, и немногим меньше, чем в сентябре 2019 года", - отметил он.

По словам Савельева, всего за девять месяцев 2021 года российские авиакомпании перевезли 83,5 млн человек, рост по сравнению с 2020 годом составил 59%. Пассажирооборот за январь - сентябрь при этом увеличился на 49%.