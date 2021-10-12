Цены на мазут и авиакеросин на бирже обновили рекордные значения

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Биржевые цены на топочный мазут и топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) по территориальному европейскому индексу в ходе торгов во вторник обновили исторические максимумы. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена на авиакеросин выросла за день на 0,3%, до 53,21 тыс. рублей за тонну и обновила рекордное значение, достигнутое 6 октября (53,09 тыс. рублей за тонну). В то же время стоимость мазута устанавливает рекорд второй день подряд. В ходе торгов во вторник его цена выросла на 1,7%, до 28,75 тыс. рублей за тонну.

Бензин на бирже также продолжает дорожать. Так, стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 0,3%, до 56,13 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,8%, до 58,27 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,5%, до 51,09 тыс. рублей за тонну, зимнее дизельное - на 0,8%, до 54,2 тыс. рублей за тонну. Цена межсезонного дизельного топлива выросла на 0,3% - до 52,09 тыс. рублей за тонну.

Единственным видом топлива, которое немного подешевело по итогам торгов, стали сжиженные углеводородные газы. Их цена снизилась на 0,3% и составила 43,17 тыс. рублей за тонну.