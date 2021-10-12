АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились усилить обеспечение безопасности российских туристов на турецких курортах. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Анкаре руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Вчера в Анталье мы обсудили вопросы обеспечения безопасности российских туристов на турецких курортах. Договорились усилить работу по контролю обеспечения безопасности туристов в транспорте, в частности в автобусах, а также по контролю за происшествиями на территории гостиниц, включая зоны бассейнов", - подчеркнула она.

Догузова подчеркнула, что в ходе переговоров с турецкими коллегами особое внимание уделялось обязательному использованию "навигации на русском языке, которая бы предупреждала детей о запрете купаться в том или ином бассейне". "Или об обязательном использовании ремней безопасности. На наш взгляд, многие летальные случаи происходят из-за того, что туристы не пристегиваются", - добавила она.