АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Россия и Турция договорились усилить обеспечение безопасности российских туристов на турецких курортах. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Анкаре руководитель Ростуризма Зарина Догузова по итогам переговоров с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
"Вчера в Анталье мы обсудили вопросы обеспечения безопасности российских туристов на турецких курортах. Договорились усилить работу по контролю обеспечения безопасности туристов в транспорте, в частности в автобусах, а также по контролю за происшествиями на территории гостиниц, включая зоны бассейнов", - подчеркнула она.
Догузова подчеркнула, что в ходе переговоров с турецкими коллегами особое внимание уделялось обязательному использованию "навигации на русском языке, которая бы предупреждала детей о запрете купаться в том или ином бассейне". "Или об обязательном использовании ремней безопасности. На наш взгляд, многие летальные случаи происходят из-за того, что туристы не пристегиваются", - добавила она.
Расширение охвата "Мира" в Турции
Кроме того, Россия рассчитывает в значительной степени расширить охват использования российской национальной платежной системы "Мир" в Турции.
"В настоящее время с российской национальной платежной системой "Мир" работают три турецких банка, это где-то примерно 35% охвата туристической отрасли Турции. Мы хотели бы расширить это присутствие до 80%, чтобы практически в любой гостинице и в любом месте туристической инфраструктуры ею можно было пользоваться", - сказала Догузова.
По словам руководителя Ростуризма, турецкая сторона согласилась оказать в этом вопросе содействие.
Карты "Мир" обязаны принимать к оплате все продавцы на территории России, чья годовая выручка превышает 40 млн рублей. С 1 июля 2021 года сумма будет снижена до 20 млн рублей. При этом уже сейчас "Мир" обрабатывают все банковские терминалы в стране. За рубежом карту "Мир" впервые начали обслуживать в Белоруссии - в октябре 2018 года. Помимо Белоруссии, ряд операций по картам "Мир" доступен в Абхазии, Армении, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Турции, Южной Осетии.