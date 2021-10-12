МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Камаз" представит электробус нового поколения в 2022 году, сообщил директор по пассажирскому транспорту "Камаза" Самат Саттаров на форуме "Общественный транспорт - 2021" в Москве.

"Уже в следующем году мы представляем электробус нового поколения, на котором уже будет отсутствовать дизельный отопитель, здесь уже будет батарея 200 кВт в час, будет возможность установки ADAS системы, будет, соответственно, увеличен запас хода, при благоприятных условиях данный электробус может проходить до 100 км", - заявил он.

Он отметил, что на данный момент "Камаз" занимает около 80% объема рынка электробусов в РФ.

"На текущий момент "Камаз" занимает порядка 80% рынка электробусов в Российской Федерации, и мы надеемся, что данный сегмент продолжит свое развитие не только в Москве, но и в других городских агломерациях", - добавил Саттаров.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).