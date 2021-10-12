На севере Якутии открыли торгово-логистический центр для хранения овощей и фруктов

ТАСС, 12 октября. Торгово-логистический центр (ТЛЦ), где можно приобрести овощи и фрукты по доступным ценам, открыт в поселке Белая Гора Абыйского района - в Арктической зоне Республики Саха (Якутия). Об этом сообщили во вторник в пресс-службе республиканского правительства.

"В поселке Белая Гора открыли торгово-логистический центр "Якутоптторга", где можно приобрести овощи и фрукты по ценам на уровне города Якутск и ниже. В Абыйский район на сегодня доставлено уже свыше 100 тонн овощей и фруктов, а также продовольственные товары", - сообщили в пресс-службе.

Торгово-логистический центр оснащен современным оборудованием, предназначенным для закупа и переработки местной продукции, овощехранилищем и морозильными камерами. Ранее сообщалось, на реализацию проекта из регионального бюджета направлено 35 млн рублей. До конца 2021 года такие же ТЛЦ откроются в поселках Усть-Куйга и Черском в Арктической зоне Якутии.

Во время летней навигации в отдаленные северные поселки республики завозят продукты питания, уголь, нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным рекам в республике завершается в конце сентября - начале октября.

В пресс-службе отметили, что северный завоз в этом году идет в плановом режиме. "В арктические районы республики в период навигации доставлена вся запланированная сельскохозяйственная продукция. Завоз овощей и фруктов осуществляется судами "Якутоптторга": теплоходами "Магдебург" и "Мальчиков", - сообщили в правительстве республики. - В этом году продукты жителям также начали доставлять с помощью малой авиации, для этого в арктических районах восстановили авиационные площадки. В труднодоступные поселки Аллаиховского района груз доставили на вертолетах".

Основная задача "Якутоптторга" - обеспечение жителей необходимыми социально значимыми продовольственными товарами. Она обслуживает 12 арктических районов Якутии.