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"Аэрофлот" в сентябре увеличил перевозки на 77%

Как сообщили в Росавиации, авиакомпания перевезла 2,3 млн пассажиров

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в сентябре этого года увеличила перевозки на 77%, до 2,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпания S7 перевезла 1,7 млн пассажиров (+20,7%), "Победа" - 1,35 млн (+18,8%), "Россия" - 1,1 млн (+24,9%), а "Уральские авиалинии" - 1,1 млн (+23%).

Как ранее во вторник сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, всего в сентябре авиакомпании РФ перевезли 12,3 млн пассажиров, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. При этом в январе - сентябре перевозки составили 83,5 млн человек, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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