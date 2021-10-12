"Аэрофлот" в сентябре увеличил перевозки на 77%

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в сентябре этого года увеличила перевозки на 77%, до 2,3 млн пассажиров. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Авиакомпания S7 перевезла 1,7 млн пассажиров (+20,7%), "Победа" - 1,35 млн (+18,8%), "Россия" - 1,1 млн (+24,9%), а "Уральские авиалинии" - 1,1 млн (+23%).

Как ранее во вторник сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, всего в сентябре авиакомпании РФ перевезли 12,3 млн пассажиров, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года. При этом в январе - сентябре перевозки составили 83,5 млн человек, что на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.