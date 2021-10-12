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"Транснефть" просит ФАС повысить тариф на прокачку по отводу ВСТО на Комсомольский НПЗ

Это связано с недозагрузкой отвода от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила обращение "Транснефти" по вопросу повышения тарифа на прокачку нефти по отводу от трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) на Комсомольский НПЗ из-за его недозагрузки. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский журналистам в ходе Всероссийской тарифной конференции.

"Письмо поступило. В ближайшее время сформируем позицию по этому вопросу", - сказал он.

В апреле текущего года глава "Транснефти" Николай Токарев сообщал, что компания изучит ситуацию с недозагрузкой отвода от ВСТО на Комсомольский НПЗ на предмет возможного изменения тарифа. По его словам, в условиях договора есть опции пересмотра тарифа на прокачку.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли "Транснефть" обращаться в ФАС по поводу повышения тарифов на транспортировку нефти по отводу из-за недовыполнения плана, Токарев отметил, что эта тема требует дополнительных расчетов и переговоров.

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