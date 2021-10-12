Дефицит бюджета Москвы в 2022 году запланирован на уровне 372 млрд рублей

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило проект закона о бюджете столицы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, с дефицитом в 2022 году на уровне 372 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Там уточнили, что доходы Москвы в 2022 году, согласно одобренному документу, превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.

"Проект бюджета на ближайшие три года сформирован исходя из ожидаемых ежегодных темпов роста ВРП на 3% и стабилизации инфляции на уровне 3,8-3,5%. Уже в текущем 2021 году доходы городского бюджета оцениваются в объеме 3,1 трлн рублей, что на 20% выше уровня 2019 года. Это свидетельствует о возвращении экономики и бюджетных параметров на докризисную траекторию устойчивого роста", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что на 2022-2024 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ростом на 5,2%-5,6% ежегодно. "Увеличение будет происходить по всем основным источникам доходов, которые напрямую зависят от результатов экономической деятельности. Это налог на прибыль организаций, НДФЛ и специальные налоговые режимы для малого бизнеса", - пояснили в пресс-службе.

Также в мэрии отмечают, что с точки зрения расходов проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным. "В условиях роста экономической активности и восстановления доходной базы бюджета приоритетными задачами бюджетной политики являются повышение уровня и качества жизни москвичей и реализация планов развития города. В бюджете предусмотрен достаточный объем средств для повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, социальных выплат и реализации проектов модернизации городской инфраструктуры", - заключили в пресс-службе.

Здравоохранение

Расходы на здравоохранение в Москве составят 826 млрд рублей в 2022 году, а бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) вырастет на 11%, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства.

"С учетом расходов на реализацию городской программы "Столичное здравоохранение", финансируемой напрямую из городского бюджета, общий объем бюджетных средств на обеспечение медицинской помощи жителям Москвы в 2022 году составит 826,4 млрд рублей. "Здравоохранение" является крупнейшей статьей расходов консолидированного бюджета Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) на 2022 год составит 359,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2021 году.

На заседании президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в Закон города Москвы "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов". По итогам рассмотрения мэр столицы Сергей Собянин внес законопроект в Мосгодуму.