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Путин поручил отразить в проекте бюджета все предвыборные инициативы "Единой России"

При этом фракция должна взять под свой контроль реализацию этих проектов, заявил президент

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предвыборные инициативы "Единой России" должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете на трехлетний период. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

"Хочу также подчеркнуть, что партия "Единая Россия" шла на выборы с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов нашей страны. Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете", - распорядился он.

При этом фракция, продолжил он, должна взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы "они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки".

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Единая Россия"
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