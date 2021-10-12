Путин поручил отразить в проекте бюджета все предвыборные инициативы "Единой России"

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Предвыборные инициативы "Единой России" должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете на трехлетний период. Об этом президент России Владимир Путин заявил во вторник во время встречи с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле.

"Хочу также подчеркнуть, что партия "Единая Россия" шла на выборы с программой, которая была сформирована на основе предложений граждан из всех регионов нашей страны. Эти инициативы должны быть в полном объеме отражены в законопроекте о бюджете", - распорядился он.

При этом фракция, продолжил он, должна взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы "они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки".