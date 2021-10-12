Власти Москвы и ФАС подписали соглашение о сотрудничестве по развитию цифровых технологий

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ. /ТАСС/. Правительство Москвы и Федеральная антимонопольная служба подписали соглашение о сотрудничестве по развитию цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В ходе Всероссийской тарифной конференции Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Ялте 12 октября правительство Москвы подписало соглашение с ФАС о сотрудничестве по развитию цифровых технологий в сфере государственного регулирования цен. Его подписали заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов и статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ближайшей перспективе экспертные заключения органов регулирования всей страны будут иметь электронный цифровой формат и загружаться через систему ЕИАС ФАС России. Это станет важным шагом на пути цифровой трансформации тарифного регулирования, являющейся одной из приоритетных задач ФАС России на ближайшие годы. В целях ускорения процесса цифровизации тарифного регулирования для всей страны ФАС планирует использовать практику Москвы.

В этом году в Москве также был реализован пилотный проект с применением электронных форм тарифных заявок в тарифных кампаниях в сферах холодного водоснабжения и водоотведения. На базе портала mos.ru специалистам удалось оцифровать процессы подачи тарифных заявок и заявок на техническое присоединение, создать структурированное хранилище обосновывающих документов организаций и формировать историю о ходе прохождения тарифной кампании.

"Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит правительству Москвы и ФАС России совместно усовершенствовать механизмы регулирования цен, повысить открытость и прозрачность принятия тарифных решений, а также ускорить процессы цифровизации тарифного регулирования", - добавили в пресс-службе.