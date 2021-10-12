РФ рассчитывает, что туравтобусы в Турции будут лучше подготовлены для перевозки туристов

АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что туристические автобусы в Турции будут лучше подготовлены для перевозки туристов. Об этом сообщил в беседе с российскими журналистами участник заседания подгруппы по безопасности и защите прав туристов, генеральный директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

"Были высказаны пожелания, чтобы были лучше подготовлены автобусы, с соблюдением мер защиты, наличием ремней безопасности. Число жертв ДТП возрастает, когда пассажиры не пристегнуты. Необходимо, чтобы водители автобусов соблюдали скоростной режим. Превышение скорости не раз кончалось трагедией", - подчеркнул он.

"Обсуждались вопросы, связанные с безопасностью туристов, в частности случаи в бассейнах, где наши туристы погибли. Были доклады со стороны органов жандармерии о том, что они особо тщательно расследуют эти случаи, что они с этим работают, вводят новые сертификаты на бассейны, чтобы была информация на русском языке. С российской стороны было высказано, что расследование случаев со смертельными исходами затягиваются, турецкие коллеги с пониманием это восприняли, - добавил Егармин. - Представители турецких правоохранительных органов сказали, что сделают выводы и ускорят расследования".

Кроме того, по словам Егармина, Ростуризм на переговорах в Анталье также анонсировал платформу туристического взаимодействия. "Это будет новый программный продукт. Он будет помогать не только нашим туристам в Турции, но также иностранным туристам в России. Речь идет о современном продукте, где были бы объединены и страховки, и контакты для экстренной связи, и антиковидные меры, включая подтвержденные ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации, документы о перенесенном заболевании", - сказал он.