МВФ ожидает роста цен на нефть в 2021 году почти на 60%

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Средняя цена на нефть в 2021 году, как ожидается, будет почти на 60% выше показателя за предыдущей год и составит $65,68 за баррель. Такой прогноз содержится в опубликованном во вторник октябрьском докладе фонда о перспективах развития мировой экономики.

МВФ таким образом сохранил свой июльский прогноз по росту цен на нефть на нынешней год. В 2022 году, по мнению аналитиков фонда, цена на нефть составит $64,52 за баррель. "Средняя цена на нефть будет составлять $65,68 за баррель в 2021 году и $64,52 за баррель в 2022 году, и она будет оставаться неизменной в реальном исчислении в среднесрочной перспективе", - говорится в документе. Экономисты отмечают, что в 2021 году цена на нефть будет на 59% выше, чем в среднем в 2020 году, когда она равнялась $41,29 за баррель.

При этом авторы прогноза считают, что в долгосрочной перспективе сложится ситуация, при которой цены будут снижаться - до $56,3 за баррель в 2026 году.

По их словам, факторами, которые могут способствовать повышению цен на нефть в краткосрочной перспективе, является снижение уровня добычи нефти в мире из-за сокращения инвестиций за прошедший год, а также продолжающееся поддержание цен со стороны ОПЕК+. В то же время факторами, которые могут привести к снижению цены, может стать еще большее распространение нового штамма коронавируса "дельта" и больший уровень добычи со стороны Ирана, Ливии и Венесуэлы, а также повышение добычи сланцевой нефти в США.

В своем январском прогнозе фонд предполагал, что цены на нефть вырастут в 2021 году более чем на 20%, в апрельском прогнозе поднял цифру почти до 42%, а в июльском - почти до 60%. Показатель для расчетов берется как среднее арифметическое стоимости британского, дубайского и западнотехасского сортов.

Рост цен на газ

В своем октябрьском докладе экономисты МВФ отмечают также стремительный рост цен на газ в 2021 году. "Резкий скачок цен был вызван в основном истощением запасов природного газа после трудной зимы в сочетании с жаркой летней погодой в северном полушарии, подъемом экономической активности и уникальными факторами, такими как низкое производство гидроэлектроэнергии в Бразилии", - подчеркивается в документе. По словам экспертов, рост цен на нефть в свою очередь привел к повышению спроса на уголь. Однако в долгосрочной перспективе, согласно их прогнозам, большим спросов, вероятно, будет пользоваться все же природный газ, а не уголь, в том числе на фоне планов сокращения выбросов парниковых газов.