Новые налоговые льготы планируют ввести в Москве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президиум правительства Москвы рассмотрел законопроект о внесении изменений в некоторые законы столицы в сфере налогообложения. Проектом предлагается освободить от уплаты налога на имущество собственников студенческих общежитий, переданных по договорам аренды государственным вузам, и федеральные организации, обслуживающих дипломатические представительства и консульства.

"Президиум правительства Москвы рассмотрел проект закона о внесении изменений в отдельные законы города Москвы в сфере налогообложения. По итогам рассмотрения законопроект будет внесен в Московскую городскую думу. Законопроект устанавливает ряд новых налоговых льгот, а также вносит изменения в порядок налогообложения некоторых видов недвижимости и предпринимательской деятельности", - говорится в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы.

В целях стимулирования частных инвестиций в строительство студенческих общежитий законопроектом предлагается освободить до 31 декабря 2025 года от уплаты налога на имущество собственников общежитий в отношении жилых помещений, переданных по договорам аренды вузам. При этом поясняется, что новая льгота будет действовать только в отношении зданий, введенных в эксплуатацию с 2020 года. "Ожидается, что предоставление льготы позволит построить новые общежития общим номерным фондом от 25 до 100 тыс. мест, а также снизить арендные ставки", - поясняется в сообщении.

Еще одной мерой, предлагаемой законопроектом, является освобождение от уплаты налога на имущество федеральных организаций, созданных в целях исполнения обязательств по обслуживанию дипломатических представительств, консульств и международных организаций. Данную льготу планируется ввести до 31 декабря 2025 года. Отмечается, что это позволит в четыре раза снизить налог на имущество, предоставляемое в пользование дипломатическим представительствам, консульствам и международным организациям. Высвобожденные за счет льгот средства предполагается направить на ремонт и реставрацию исторических зданий, в которых, как правило, располагаются вышеупомянутые организации.

Также законопроект предлагает ввести беззаявительный порядок предоставления льготы по транспортному налогу для налогоплательщиков-организаций. Так, льготу можно будет получить на основе сведений, получаемых налоговыми органами. Аналогичный порядок предоставления льготы с прошлого года действует для налогоплательщиков - физических лиц.

Поправки в закон о патентном налогообложении

Также предлагается внести поправки в закон "О патентной системе налогообложения" в части корректировки наименований видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и увеличения размера потенциально возможного к получению годового дохода по всем видам деятельности, которые применяют такую систему. "Около 90% всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, заняты в сравнительно высокодоходных сферах деятельности - таких, как розничная торговля, аренда, перевозка грузов и пассажиров автомобильным транспортом. Увеличение потенциально возможного к получению годового дохода для исчисления налога по патентной системе налогообложения обеспечит справедливую налоговую нагрузку", - отмечается в сообщении.