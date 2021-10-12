Мишустин заявил, что Россия не собирается ставить препоны бизнесу из США

"Мы поддерживаем активное присутствие ведущих компаний из США на российском рынке", - сказал председатель российского правительства в видеоприветствии участникам заседания Американо-российского делового совета.

"Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса", - отметил глава кабинета министров.

"Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения, но это не наш выбор - ставить препоны мы не собираемся", - подчеркнул Мишустин.

Он отметил "большой практический вклад" американских компаний в деятельность консультативного совета по иностранным инвестициям. "Его очередное заседание пройдет на следующей неделе в Москве", - сообщил премьер-министр.

Председатель правительства также приветствовал участие американских предпринимателей в проходящих в РФ авторитетных международных экономических форумах. "Рассчитываем на аналогичный подход к российскому бизнесу со стороны руководства США", - отметил Мишустин.

По мнению премьер-министра, конфронтация между Россией и Соединенными Штатами сковывает деловую инициативу, бьет по бизнесу и ограничивает его возможности. "Конфронтация никого никуда не приведет. Она сковывает деловую инициативу, бьет бумерангом по интересам конкретного предпринимателя. Ограничивает бизнес-возможности", - сказал он.

Мишустин сделал акцент на том, что Россия придерживается принципиально иной позиции и продолжает совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. Премьер подчеркнул, что работа Американо-российского делового совета приобретает особое значение в условиях введенных в отношении России односторонних санкций и новых глобальных экономических вызовов, так как члены совета выступают за улучшение делового климата и против установления барьеров в торговле и инвестициях.