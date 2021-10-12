СМИ: на 70 электростанциях Индии угля осталось всего на четыре дня

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 октября. /ТАСС/. Запасы угля для производства электроэнергии на примерно 70 электростанциях Индии закончатся всего через четыре дня. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

По их сведениям, 115 из 135 электростанций, находящихся в управлении центральных властей, испытывают нехватку топлива.

Тем временем власти Индии заявляют, что смогут обеспечить поставки угля в стране, испытывающей нехватку энергоносителей. "Мы хотим заверить всю страну, что уголь будет доступен в соответствии с запросами", - приводит телеканал слова министра угольной промышленности, шахт и по делам парламента Пралхада Джоши.

Правительство разрешило производителям электроэнергии увеличить импорт угля для удовлетворения возросшего спроса, что, как указывают эксперты, может вызвать рост мировых цен на уголь. В то же время центральные власти указывают, что некоторые штаты страны начали продавать дефицитную электроэнергию на биржах, чтобы воспользоваться растущими ценами. Нью-Дели предупредил, что штаты, которые поступают таким образом, будут отключаться от поставок электроэнергии из федерального запаса.

10 октября Джоши отметил, что к дефициту угля привели повышение мировых цен на энергоносители, беспрецедентный рост спроса на электроэнергию из-за оживления экономики на фоне отступления коронавируса в стране, а также снижение уровня добычи из-за проливных дождей в тех районах страны, где идет угледобыча.

Ранее ряд штатов, в том числе Гуджарат, Пенджаб, Раджастхан, Тамилнад, Чхаттисгарх и Национальный столичный округ Дели (в который входит Нью-Дели), выразил обеспокоенность по поводу возможных отключений электроэнергии. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в письме премьер-министру Нарендре Моди на минувшей неделе предупредил, что столица в ближайшие дни может остаться без электричества, если объемы поставок угля на электростанции не возрастут.