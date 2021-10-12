Стандарт оценки устойчивого развития брендов примут в России к середине 2022 года

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Единый национальный стандарт методики оценки устойчивого развития брендов будет принят в России в середине 2022 года, сообщила во вторник заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Мы наблюдаем уже сформированные тенденции устойчивого потребления, которые важно поощрять и поддерживать. Это и социальная ответственность бизнеса, и сокращение количества выбросов в окружающую среду, отказ от избыточного потребления и прочее. Именно сертификация в будущем позволит определить или отделить истинно устойчивый бренд от гринвошинга. Единый национальный стандарт методики оценки устойчивого развития брендов будет принят в середине 2022 года", - сказала Саратцева на пресс-конференции Роскачества и "Лиги зеленых брендов" по поводу подписания соглашения о сотрудничестве.

Как проинформировали в пресс-службе "Лиги зеленых брендов", сообщение которой имеется в распоряжении ТАСС, в рамках подписанного соглашения "Лига" и Роскачество займутся стандартизацией методики оценки устойчивого развития брендов. Планируется создание единых требований к национальной экосертификации и критериев соответствия "зеленых" товаров. Стандарт будет основан на методике, разработанной и применяемой "Лигой зеленых брендов" для оценки компаний.

В пресс-службе отметили, что эта методика соответствует международным стандартам ИСО и включает в себя оценку компаний по всему жизненному циклу. По сути сертификация, разрабатываемая коммерческими брендами, получит государственную поддержку. "В будущем Лига зеленых брендов ориентируется на то, чтобы стать платформой для взаимодействия всех заинтересованных сторон в устойчивой повестке для выработки системы оценки ESG-зрелости не только компаний, но и регионов", - заявила президент и сооснователь "Лиги зеленых брендов", руководитель коммуникационного проекта об устойчивом развитии +1 Анастасия Попова, которую цитирует пресс-служба.

Сообщается также, что Роскачество, которое возглавляет работу профильного технического комитета по стандартизации экологически чистой сельскохозяйственной продукции, вынесет вопрос создания методики оценки устойчивого развития брендов на заседании комитета 13 октября в рамках "Российской недели стандартизации".

О "Лиге Зеленых брендов"

Как пояснили в пресс-службе, "Лига зеленых брендов" - объединение экологически ответственных компаний с целью создания понятных для производителей и потребителей критериев "зеленых" товаров, основы для будущей национальной эко-сертификации. Инициатором проекта в 2019 году выступила компания Unilever в лице косметического бренда "Чистая Линия" при поддержке коммуникационного проекта +1. Основные принципы, которых придерживаются участники лиги - ответственность и открытость.

Об устойчивом развитии

Устойчивое развитие - одно из направлений деятельности компаний, предполагающее внедрение в стратегию развития компаний факторов окружающей среды, социального развития и корпоративного управления (environmental, social и governance - ESG). Тренд на развитие этих факторов в последние десятилетия наметился в европейских странах, а последние годы становится все более актуальным для российских компаний. В частности, соответствие факторам ESG учитывают иностранные инвесторы.