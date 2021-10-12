В Минфине заявили, что решение о переводе пенсионных накоплений не будет автоматизировано

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Выбор граждан - переводить ли накопительную часть пенсии в пенсионные фонды - должен быть добровольным, его не будут автоматизировать, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Ведутся всевозможные обсуждения, разные варианты предлагаются, но главное - <…> это то, что это должна быть полная добровольность. Никакого "автомата", никаких легких решений в плане забрать и куда-нибудь передать, - такого не будет. Любые решения, которые обсуждаются, основаны на добровольности", - сказал замминистра.

В сентябре 2021 года министр финансов Антон Силуанов встретился с представителями рынка НПФ, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Тогда Минфин поддержал идею трансформации "замороженной" с 2014 года накопительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами.

С момента введения запрета на формирование накопительной части пенсии в рамках ОПС рассматривалось несколько концепций ее оживления или трансформации в НПО. Существовали предложенный в 2016 году ЦБ и Минфином индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и появившаяся в 2019 году идея гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Основные отличия нового плана - отсутствие в системе центрального администратора, внешнего "мягкого подталкивания" граждан, имеющих пенсионные накопления, к вступлению в стандартизированную схему, а также передача прав собственности на накопительную часть гражданам от государства. То есть перевод ОПС в НПО по желанию застрахованных лиц будет полным и базироваться на договорных отношениях с НПФ. Таким образом, перевод средств из фонда в фонд будет идентичен клиентским отношениям с банком по депозиту: разрыв договора с одним НПФ и заключение нового с другим с переводом средств в безналичной форме.