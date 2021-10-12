МВФ указал на значительную неопределенность в отношении уровня инфляции в мире

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) указал во вторник на значительную неопределенность в отношении уровня инфляции и перспектив восстановления мировой экономики. Такие оценки огласила главный экономист МВФ Гита Гопинат на пресс-конференции в рамках осенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

Отвечая на вопрос об уровне инфляции и восстановлении мировой экономики, она отметила: "Я просто хочу подчеркнуть, что существует значительная неопределенность [в этой связи]". "Мы никогда не видели подобного восстановления, когда на рынке труда наблюдается дефицит рабочей силы при высоком уровне безработицы. И когда у вас есть порты, которые не в состоянии разгрузить контейнеровозы. Так что это очень уникальный случай. Мы должны быть особенно бдительны, и убедиться, что эти конкретные потрясения в сфере предложения не приведут к закреплению инфляционных ожиданий, создавая спираль зарплата-цена, потому что именно тогда это проявится в более высокой базовой инфляции, и тогда потребуются весьма решительные меры реагирования в сфере денежно-кредитной политики", - пояснила Гопинат.

Она подчеркнула, что МВФ следит за уровнем инфляции, вызванной ростом заработной платы, в ряде секторов мировой экономики, а также за резким ростом цен на недвижимость. При этом, по словам главного экономиста фонда, на данный момент ситуация "не выглядит даже отдаленно похоже на стагфляцию". Она также призвала ЦБ стран по всему миру "быть готовыми оперативно реагировать, если риски роста инфляционных ожиданий станут более значительными".