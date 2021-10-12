На Ставрополье увеличили собираемость курортного сбора почти в два раза

ПЯТИГОРСК, 12 октября. /ТАСС/. Ставрополье за три квартала 2021 года собрало более 190 млн рублей курортного сбора, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"За три квартала 2021 года в бюджет Ставропольского края от уплаты курортного сбора поступило свыше 194 млн рублей. За аналогичный период времени в 2020 году собрали более 108 млн рублей курортного сбора", - сказал Реут. Таким образом, в текущем году собираемость выросла почти вдвое.

По словам собеседника агентства, по итогам года курортный сбор должен составить более 282 млн рублей.

За счет средств курортного сбора в 2021 году в Ессентуках благоустроят северную часть лечебного парка и парк Победы; в Кисловодске установят освещение на мемориальном комплексе "Журавли", памятную стену и барельефов героев Великой Отечественной войны, а также несколько бюветов для минеральной воды. Помимо этого, в Пятигорске благоустроят сквер вокруг здания ЗАГСа, реконструируют Поющий фонтан; в Железноводске благоустроят курортный парк от улицы Парковой к Пушкинской галерее, а также сквер по улице Труда.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил перевести курортный сбор из экспериментальной фазы на постоянную основу. По его словам, власти региона положительно оценивают проведение эксперимента и получают позитивные отклики туристов после обновления городов-курортов.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.