Министры юстиции РФ и Саудовской Аравии подписали в Москве меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Главы министерств юстиции России и Саудовской Аравии подписали в Москве меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством юстиции Российской Федерации и Министерством юстиции Королевства Саудовская Аравия. Как сообщили журналистам в российском Минюсте, в ходе встречи с министром юстиции, председателем Высшего судебного совета Королевства Саудовская Аравия Валидом бен Мухаммедом ас-Самаани, прошедшей в Доме приемов МИД России, глава российского Минюста Константин Чуйченко подчеркнул особую важность сотрудничества в сфере цифровизации государственных услуг органов юстиции.

"Как и программа "Сауди вижн - 2030" в Королевстве Саудовская Аравия, так и национальная программа "Цифровая экономика" в Российской Федерации предусматривают цифровизацию государственных услуг для того, чтобы сделать их более доступными для граждан", - отметил он.

На встрече особо подчеркивалась необходимость выработки новых правовых механизмов защиты прав граждан и безопасности государства, в связи с чем сотрудничество в сфере правового регулирования информационной безопасности будет представлять интерес для обеих сторон.

Глава Минюста России также предложил приступить к подготовке программы сотрудничества органов юстиции Королевства Саудовская Аравия и Российской Федерации на 2022-2023 годы, которая станет первым шагом в реализации положений меморандума.