Абрамченко: новую концепцию расширенной ответственности производителей введут в срок

АНОСИНО /Московская область/, 12 октября. Переходного периода для бизнеса по введению новой концепции расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей 100% утилизацию упаковки товаров, не будет. Механизм будет запущен планово с 2022 года, заявила во вторник вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Тут не может быть никакого отлагательного периода. Мощности создавать нужно, и нужно это делать быстро. На это было четыре года. Мощностей пока создали мало <…> Перенос сроков лоббировать глупо. Нужно заниматься сейчас тем, чтобы вместе с государством вкладываться в создание мощностей", - сообщила она журналистам по итогам Российского экологического форума (РЭФ).

По словам Абрамченко, Минэкономразвития считает, что дополнительной нагрузки на бизнес введение новой концепции РОП не создаст.

"Почему нужен 100% норматив утилизации упаковки? - Потому что упаковка, я повторю еще раз, - это 50% того мусора, который гражданин обнаруживает в своем мусорном ведре. Упаковка становится мусором очень быстро. Быстрее упаковки ничто не становится мусором", - отметила вице-премьер.

О расширенной ответственности

Предполагается, что новые правила расширенной ответственности производителя (РОП) за утилизацию товаров и упаковки вступят в силу с 2022 года. В системе также будет несколько реестров: производителей товаров, импортеров товаров, самих товаров, упаковки товаров, а также реестр лиц, осуществляющих обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.