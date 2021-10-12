В ФАС заявили, что ежегодные инвестиции в ЖКХ к 2024 году должны составить 200 млрд рублей

ЯЛТА, 12 октября. /ТАСС/. Ежегодные инвестиции в сферу ЖКХ должны к 2024 году вырасти как минимум до 200 млрд рублей, сообщил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев в ходе пленарного заседания Всероссийской тарифной конференции. При этом к 2030 году не менее 30% валовой выручки ресурсоснабжающих организаций должно направляться на капитальные вложения для развития отрасли.

Достигнуть данных показателей планируется, в частности, за счет внедренного механизма долгосрочного тарифного регулирования, пояснил Королев. Замглавы ФАС отметил, что в 2021 году уже достигнута одна из стратегических целей в регулировании тарифов - переход на его долгосрочность.

"Потребитель должен понимать, за что он платит: за более короткие сроки восстановления коммунального оборудования после аварий, за новые наборы услуг и чистую воду. Ресурсоснабжающие же компании должны иметь больше возможностей для привлечения инвестиций. Когда тарифы устанавливаются на продолжительный срок, компании могут получать кредитные средства на более выгодных условиях, плюс иметь гарантии возврата своего капитала вне зависимости от региональных властей", - сказал Королев.

В рамках выступления заместитель руководителя антимонопольного регулятора также привел результаты исполнения инвестиционных программ регионами РФ в 2020 году. Лучшие результаты, по данным ФАС, зафиксированы в Кировской области (98,3% исполнения инвестпрограммы), Омской области (97,6%), Москве (97,4%), Татарстане (95,3%) и Пермском крае (87,6%).