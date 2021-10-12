В Ростовской области рассчитывают на финансирование проектов региона в новом бюджете РФ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Ростовской области работают с Госдумой восьмого созыва над полноценным финансированием региональных инициатив при принятии федерального бюджета, сообщили во вторник в пресс-службе областного Заксобрания со ссылкой на его спикера Александра Ищенко.

По словам спикера, новый состав Госдумы позволит шире представить интересы региона в бюджете РФ. "Мы работаем с депутатским корпусом в Государственной думе по отстаиванию интересов Ростовской области при принятии федерального бюджета. Проект федерального бюджета находится сегодня на рассмотрении. Важно, чтобы наши объекты, наши инициативные проекты получили полноценное финансирование из федерального бюджета", - сказал Ищенко.

Депутаты в Ростовской области также подготовят пакет предложений для Федерального собрания касаемо нескольких инициатив, важных для региона, рассказал Ищенко. Среди них будут предложения по восстановлению реки Дон. "Это вопросы административного законодательства, это защита наших сельхозтоваропроизводителей, это поддержка врачей, учителей, работников культуры, это задачи, связанные с восстановлением водности реки Дон", - сообщил Ищенко.

Кроме того, 11 депутатов-единороссов от Ростовской области помогут реализовать предложения в "Народной программе" партии, где присутствуют предложения от жителей региона, отметил Ищенко. "Совершенно очевидно, что на единороссов ложится большая ответственность по выполнению тех наказов, которые дали жители Ростовской области при формировании "Народной программы", - заявил спикер регионального Заксобрания.